11 января 2024

11 января 2024 13:30

Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Знаменитости запустили тренд на естественную внешность. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостьи церемонии вручения премии "Золотой глобус" появились на ковровой дорожке с натуральным макияжем, отказавшись от наращенных волос, искусственных ресниц и автозагара. Так, например, актриса Эмма Стоун предпочла мейкап в нюдовых оттенках, а волосы распустила и выпрямила. Аналогичный образ воссоздала и модель Камила Морроне.

Кроме того, упомянутой тенденции последовали и другие инфлюэнсеры, среди которых актрисы Эль Фанниг и Роуз Макайвер, а также сценаристка Наташа Лионни, телезвезды Сара Рафферти, Эль Фаннинг, Кристина Ричи, Карен Гилиан и другие.

Журналисты напомнили, что в конце 2023 года знаменитости массово объявили об избавлении от имплантов и филлеров в теле и лице. В частности, от них отказались рэперша Карди Би, манекенщица Молли Мэй, хип-хоп-исполнительница Блэк Чайна.


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