Косметолог назвала простые способы избавиться от акне

Дерматолог, косметолог Алина Купцова рассказала, что акне есть у 85 процентов молодых людей, а в зрелом возрасте это заболевание встречается реже. В комментарии для "Ленты.ру" она также назвала простые способы избавиться от этой проблемы, передает Day.Az.

Врач обратила внимание на то, что главное в лечении акне - это понять причину его возникновения. По ее словам, в большинстве случаев акне - это только лишь кожное заболевание, развивающееся из-за особенностей работы сальных желез. Избыточное выделение кожного сала и приводит к покраснению и воспалению желез.

Однако случается, что проблемы с кожей возникают из-за нарушения гормонального фона, при этом начинается избыточный рост волос и грубеет голос, продолжила собеседница "Ленты.ру". В этом случае необходима консультация эндокринолога.

Для улучшения состояния кожи необходимо правильно и разнообразно питаться, добавила Купцова. Вопреки распространенному мнению, сладкое и молочные продукты не являются причиной заболевания, а могут выступать лишь как обостряющий фактор при их избыточном потреблении.

При лечении акне в первую очередь требуется коррекция домашнего ухода, так как во время длительного воспаления нарушается защитный кожный барьер и происходит обезвоживание кожи. Именно испарение влаги запускает защитный механизм усиленного выделения кожного сала.

Для скорейшего избавления от акне следует регулярно проводить мягкое очищение и интенсивное увлажнение кожи, рассказала дерматолог. Однако, предупредила специалистка, при сильном воспалении чистку нужно проводить с осторожностью, чтобы не спровоцировать распространение инфекции и предотвратить образование рубцов.

"Золотым стандартом лечения акне являются ретиноиды - производные витамина А, - прокомментировала дерматолог. - При легких формах достаточно наружных аптечных кремов или гелей. Их используют длительно ежедневно, а далее при достижении стойкого результата - для профилактики".

При сильном воспалении с образованием рубцов врач назначает лечения системными ретиноидами и дальнейшим переходом на длительную поддерживающую наружную терапию, разъяснила дерматолог.

После лечения акне врач может назначить процедуры для устранения застойных пятен, пигментации или рубцов. Это могут быть осветляющие пилинги и мезотерапия, игольчатый радиочастотный лифтинг или лазерная шлифовка, фотоомоложение для коррекции красноты и расширенных сосудов.