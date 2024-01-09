Названы эффективные способы борьбы с целлюлитом

Журналисты "Правда.ру" назвали эффективные способы борьбы с целлюлитом. Об этом сообщается в материале издания, передает Day.Az.

По информации источника, необходимо заниматься силовыми и аэробными тренировками, которые могут помочь управлять весом и улучшить микроциркуляцию. Отмечается, что лучшими станут упражнения для ног и ягодиц, например, велосипед, бег или степпер.

Кроме того, активный самомассаж может помочь улучшить циркуляцию в проблемных зонах. Также необходимо поддерживать баланс питания и избегать избыточного веса.