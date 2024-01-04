Морозное акне: что это такое и как от него избавиться

Во-первых, регулярное увлажнение очень важно. Используй питательные и увлажняющие кремы для лица и тела, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. Особое внимание уделяй зонам на лице, склонным к высыпаниям.

Во-вторых, защита от мороза необходима. Используй специальные средства с защитными факторами от холода и ветра перед выходом на улицу. Носи шарф или подшлемник, чтобы закрыть лицо от холодного воздуха.

Избегай чрезмерного использования обезжиривающих средств для очищения кожи. При выборе очистителя остановись на более мягких и увлажняющих формулах.

Не забывай о правильном питании и употреблении достаточного количества воды, чтобы поддерживать здоровье кожи изнутри.