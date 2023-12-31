Каковы негативные последствия использования гель-лака?

Маникюр с гель-лаком стал настолько обыденной процедурой, что мыслей о том, а есть ли у него какие-либо последствия, даже не возникало. Сейчас, спустя несколько лет ежемесячных походов к мастеру, все больше девушек возвращаются к маникюру без покрытия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, одни объясняют это решение растущим трендом на естественность (все же слышали об эстетике "чистой девушки" и "голом маникюре"?), а другие - истонченными ногтями, которые стали все чаще отслаиваться и ломаться и которым нужен не просто кратковременный отдых, а значительный перерыв от гель-лака.

Ломкость ногтевой пластины

И мастера по маникюру, и подологи (врачи, которые специализируются на патологиях стопы и ногтевой пластины в целом) считают, что качественное покрытие, выполненное квалицированным мастером, не должно приводить к негативным последствиям. Но у всех бывают случаи, когда мы не успеваем записаться к своему мастеру и кочуем от одного к другому, поэтому не всегда можем быть уверенными в их квалификации. Но есть и неочевидные негативные последствия использования гель-лака. О них мы и поговорили с экспертом-подологом. И конечно, не могли оставить тебя без бьюти-находки - драже MERZ Spezial, которые помогают справиться с последствиями шеллака и снова отрастить здоровые ногти.

При долгом ношении покрытия его отслоение от ногтевой пластины - не редкость. Вслед за отслоением гель-лака повышается и риск ломкости ногтей. На них уже нет плотной прослойки шеллака, поэтому их очень легко травмировать. Если в этот момент не обратиться к мастеру и не решить проблему, ногтевая пластина будет покрываться микротрещинами, а ее свободный край станет ломким. "Такое состояние способствует не только повышенной травматизации ногтя, но и увеличивает риск присоединения грибковой инфекции", - говорит Екатерина Пронина.

Истонченные ногти

Еще одно последствие гель-лака - истонченная ногтевая пластина. Это может быть следствием неграмотного процесса снятия покрытия. Например, мастер может использовать слишком агрессивный раствор или при спиливании убрать лишнее. В лучшем случае ногти будут выглядеть тусклыми и безжизненными, но по мере отрастания будут восстанавливать свою структуру. "Если процедура нанесения и снятия шеллака была проведена качественно, то ногтю понадобится время только на восстановление слоев кератиноцитов. Это каркас ногтей, а прослойки жира и воды между ними отвечают за эластичность и блеск. Именно из-за того, что во время снятия покрытия могут быть спилены слои кератина вместе с прослойками, ногти выглядят безжизненными и потерявшими блеск", - говорит Екатерина Пронина.

Химический или термический ожог

Ожог - пожалуй, самое неочевидное и неприятное последствие нанесения гель-лака. Его можно заработать, если мастер маникюра использует некачественные материалы или не соблюдает правильную технику проведения процедуры. Самое страшное при ожоге - ты можешь не почувствовать его сразу, приняв за печение УФ-лампы, и увидеть только после снятия геля. Внешне термический ожог выглядит как желтоватые или белесые мутные пятна на ногтевой пластине. А сам ноготь может отделиться от воспаленного ложа, образуя пустоту. Если такое произошло, делать гель-лак нельзя вовсе в течение нескольких месяцев, чтобы не сделать ногтевой пластине еще хуже.

Травматизация ногтевой пластины на ногах

Врачи-подологи в принципе не рекомендуют покрывать гель-лаком ногтевые пластины стоп. "Гель-лак - это плотное покрытие, которое "цементирует" ноготь. При давлении в обуви на ногтевую пластину, которая покрыта шеллаком, происходит смещение ногтя относительно ногтевого ложа. Как следствие, ногтевое ложе отслаивается. Кроме того, по мере роста ногтя плотный материал покрытия смещается к свободному краю. Это приводит к лишнему давлению и нагрузке при ходьбе в закрытой обуви. Ногтевая пластина при этом может травмироваться, ее форма или направление роста может измениться", - говорит Екатерина Пронина.

Изменение формы ногтей

Долгое ношение шеллака на ногтях рук может стать причиной изменения их формы и направления роста. Обычно такое происходит из-за непрофессионализма мастера и использования некачественных материалов. Но причины изменения ногтевых пластин могут быть и не связаны с покрытием. Среди них различные кожные заболевания, в числе которых псориаз, экзема и другие. Кроме того, изменения ногтевых пластин могут быть связаны с дефицитом микроэлементов и витаминов, длительным контактом с водой и химическими растворами и общей интоксикацией организма.

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