Дерматолог рассказала, почему образуются морщины

Американский дерматолог Дебра Джалиман рассказала Live Science, что возраст появления морщин может варьироваться в зависимости от множества факторов. Процесс, в ходе которого меняется внешний вид кожи, вызван разрушением структурных компонентов дермы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Морщины начинают появляться по мере того, как структурные компоненты дермы начинают разрушаться. Дерматолог объяснила, что этот процесс широко известный как старение кожи. С возрастом количество фибробласток - клеток, вырабатывающих белки коллаген и эластин, начинает снижаться. Кроме того, уже существующие структурные белки начинают распадаться быстрее. Старение также приводит к истончению верхнего слоя эпидермиса кожи, называемого роговым слоем. Этот структурный сдвиг затрудняет удержание влаги кожей и делает любые морщины более заметными.

Скорость, с которой старение приводит к образованию морщин, зависит от множества факторов, в числе которых этническая принадлежность. У людей с более темным оттенком кожи возрастные изменения на лице появляются позднее, чем у светлокожих. Частично это связано с генами, участвующими в процессе синтеза пигмента меланина.

Существуют и другие факторы риска образования морщин, которые можно частично устранить. К ним относятся вредные привычки, злоупотребление загаром и проживание в районе с плохой экологией. Отмечается, что воздействие загрязненного воздуха и курение могут вызывать в организме окислительный стресс - состояние дисбаланса между выработкой и выведением вредных молекул, называемых свободными радикалами.

Свободные радикалы являются побочными продуктами расщепления кислорода в организме. Эти высокоактивные частицы могут повредить структурные компоненты кожи. Предотвратить этот процесс может диета с высоким содержанием фруктов и овощей.