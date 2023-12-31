5 простых укладок на ночь, чтобы проснуться с шикарной прической

Чтобы утром проснуться с красивой укладкой, подумать об этом нужно еще вечером.

Day.Az со ссылкой на Peopletalk, расскажет о прическах, которые можно сделать на ночь, чтобы утром расплести их, нанести фиксирующий или солевой спрей и радоваться жизни.

Косы

Метод, которым мы пользовались в детстве, работает до сих пор. Достаточно вымыть голову, немного подсушить волосы, разделить их на несколько зон, нанести на пряди мусс и поочередно заплести косы. А дальше - лечь спать. Наутро ты получишь волнитстые локоны в стиле героинь полотен Сандро Боттичелли.

Мини-пучки

Еще один способ проснуться с локонами - разделить подсохшие волосы на пряди шириной 5-7 см и закрутить их в мини-пучки. На голову можно надеть платок, чтобы пучки не распустились за ночь. А утром, после того, как распустишь пучки, нанеси на волосы солевой спрей, чтобы зафиксировать локоны.

Вместо бигуди

Жетские бигуди можно заменить на более мягкий вариант. Возьми носки или разрежь ненужное полотенце на длинные полоски (чем тоньше ты хочешь завиток, тем тоньше должны быть самодельные бигуди). Высуши волосы, раздели их на пряди нужной ширины и намотай их на каждую полоску. Ложись спать и наутро зафиксируй волны спреем.

Пучки

Вариант для тех, кто хочет добиться голливудских локонов. Собери влажные волосы в высокий хвост на макушке, нанесите на него текстурирующий спрей и закрути в пучок. Если у тебя густые волосы, можно сделать два пучка. Утром распусти пряди и зафиксируй крупыне волны.

Укладка на заколках

Если ты хочешь слегка завить волосы, раздели их на пряди, и каждую чуть влажную прядь накрути вокруг пальца, закрепляя шпилькой или невидимкой на голове. Чем больше прядей ты сможешь закрытить таким образом, тем больше локонов получится в результате.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!