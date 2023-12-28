Как сохранить красивый маникюр до конца праздников: 3 способа спасения ногтей от последствий домашних дел

Новогодний маникюр легко может лишиться своей аккуратности и лоска из-за кучи бытовых задач, которые мы планируем на последние дни декабря. Ногти можно и нужно защищать от готовки и уборки! Рассказываем, как это сделать, не жертвуя удобством и временем, которого и так не всегда хватает.
Большинство женщин предпочитают делать новогодний маникюр в самые последние дни декабря, чтобы ногти оставались красивыми до конца зимних праздников. Также ради устранения беспокойств насчет стойкости nail-покрытия многие делают маникюр с блестящим лаком для ногтей. Считается, что шиммерные базы более "крепкие" и их сложнее удалить с ногтей, чем гель-лаки стандартных оттенков.
Генеральная уборка, суматоха с походами в магазины, подготовка праздничного стола на N-ное количество гостей и бесконечное мытье посуды в финале вечера... В такой рутине действительно сложно избежать нейл-повреждений!
А ведь для того, чтобы маникюр оставался свежим и красивым минимум до 9 января, нужно соблюдать всего лишь несколько бьюти-правил. Кстати, они очень полезны и для кожи рук. По ней праздничные нагрузки тоже очень больно бьют!
Оптимальная температура воды
Главный враг красивого маникюра - это вода. А точнее, долгий контакт с водой, даже если речь идет не про мытье посуды или уборку, а про расслабляющую пенную ванну.
Нейл-мастера рекомендуют избегать контакта с очень горячей водой хотя бы в первые два дня после маникюра, ведь она может воздействовать на покрытие не менее агрессивно, чем чистящие средства. При этом горячая вода способствует шелушению и раздражению кожи - так же, как и очень холодная вода. Так что не ленись регулировать температуру, даже если хочешь быстренько помыть руки или сполоснуть пару кружек после чаепития.
Создаем барьеры
В первую очень этот пункт, конечно же, посвящен перчаткам. Влажная уборка и готовка не должны обходиться без использования перчаток: особенно в случае, если после маникюра у тебя остались небольшие порезы на кутикуле и тебе предстоит работать с сырым мясом, с продуктами-раздражителями с высокой кислотностью (например, с уксусом или цитрусами) или с чистящими средствами.
Особенно важно не забывать о перчатках, если ты сделала матовый маникюр. Матовое покрытие легко впитывает в себя посторонние пигменты, поэтому может покрыться пятнами или полностью изменить цвет.
В целом, не следует выполнять руками задачи, для которых давно придуманы вспомогательные аксессуары. Так что не используй ногти вместо открывашки и не делай голыми руками то, с чем лучше справятся, к примеру, кулинарная кисть для маринада или щетка для удаления стойких загрязнений.
Следи за ощущениями
Самая частая причина повреждения маникюра - случайная нагрузка на слабые участки ногтевой пластины. Ноготь может сломаться во время работы с ножом или смены постельного белья: иногда мы допускаем одни и те же ошибки и не делаем из этого никаких выводов.
После долгой смены по хозяйству постарайся уделить пару минут реабилитации своих рук. Нанеси на кожу питательный крем, не забывая о кутикуле и ногтевой пластине. А если вдруг ты заметишь появление небольшой отслойки гель-лака, лучше своевременно пройтись по этому участку пилочкой и после выравнивания нанести на ноготь немного прозрачного лака.