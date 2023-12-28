Как сохранить красивый маникюр до конца праздников: 3 способа спасения ногтей от последствий домашних дел

Большинство женщин предпочитают делать новогодний маникюр в самые последние дни декабря, чтобы ногти оставались красивыми до конца зимних праздников. Также ради устранения беспокойств насчет стойкости nail-покрытия многие делают маникюр с блестящим лаком для ногтей. Считается, что шиммерные базы более "крепкие" и их сложнее удалить с ногтей, чем гель-лаки стандартных оттенков.

Впрочем, как бы ты ни была уверена в качестве сделанного маникюра, он легко может испортиться еще до боя курантов - в ударные предпраздничные выходные, когда мы стараемся успеть всё, везде и сразу...

Генеральная уборка, суматоха с походами в магазины, подготовка праздничного стола на N-ное количество гостей и бесконечное мытье посуды в финале вечера... В такой рутине действительно сложно избежать нейл-повреждений!

А ведь для того, чтобы маникюр оставался свежим и красивым минимум до 9 января, нужно соблюдать всего лишь несколько бьюти-правил. Кстати, они очень полезны и для кожи рук. По ней праздничные нагрузки тоже очень больно бьют!

Оптимальная температура воды

Главный враг красивого маникюра - это вода. А точнее, долгий контакт с водой, даже если речь идет не про мытье посуды или уборку, а про расслабляющую пенную ванну.