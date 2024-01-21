Фитнес-тренер дала советы для стройности ног

Фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спортмастер Медиа".

Шульга заявила, что необходимо включать нагрузку во всех плоскостях и по всему спектру функционала. "Чтобы подтянуть внутреннюю поверхность бедра, нужно не только выполнять сведения ног в тренажере, но и добавить в тренировку различные динамические боковые планки с движением, бег с перекрестным шагом, функциональные боковые выпады", - отметила она.

Тренер посоветовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход. "Частота повторений и особенности женского гормонального фона нивелируют возможность гипертрофии - увеличения мышц в объеме", - добавила она.

Также тренер рекомендовала уделять время растяжке и массажу. Благодаря этому улучшается кровоток, уходит отечность, а мышцы быстрее восстанавливаются.

Кроме того, Шульга подчеркнула важность правильного питания. Она предложила проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы специалист подсказал, как работать в конкретной ситуации.