Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами в холодное время года

О том, как правильно заботиться о локонах зимой, чтобы они не потеряли своей привлекательности и силы, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог клиники косметологии и эстетической гинекологии "Dr. Эстетик" Галина Русакова, передает Day.Az.

"Главное правило - интенсивное увлажнение волос. В холодное время года выбирайте шампуни, бальзамы с увлажняющими компонентами, которые позволят напитать волосы и сохранить их эластичность, естественный блеск", - сообщила врач.

Галина Русакова также напомнила о необходимости использования увлажняющих масок минимум два раза в неделю.

"Несмываемые маски для волос стали настоящей находкой в бьюти-сфере, поскольку значительно экономят время и позволяют заботиться в ситуации, когда нет возможности выполнить полноценный уход. В случае появления шелушений, себорейного дерматита важно не забывать про пилинги, которые помогут восстановить микрофлору головы и снимут раздражение", - рассказала эксперт.

Трихолог отметила, что минусовая температура на улице провоцирует сужение кровеносных сосудов. Это приводит к ослаблению волос. На холоде не рекомендуется распускать волосы, потому что они быстрее теряют влагу и становятся тусклыми, ломкими.

"Не стоит забывать, что металлические и пластиковые расчески способствуют электризации волос. Зимой следует отдать предпочтение деревянным расческам: они оказывают хороший массажный эффект, улучшают кровообращение кожи головы и обеспечивают более активное питание волосяных фолликулов", - посоветовала трихолог.

Эксперт добавила, что в зимний период также стоит уделять внимание правильному питанию, регулярно проходить чекап и принимать необходимые витамины.

"Например, дефицит витамина D может привести к потере волос. Важно поддерживать в организме баланс витаминов А, С, E и микроэлементов: железа, меди и цинка. В случае если домашний уход неэффективен, а волосы по-прежнему сухие и ломкие, следует обратиться к специалисту и провести трихоскопию, чтобы выявить проблему", - заключила Галина Русакова.