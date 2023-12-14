Косметолог назвал главную ошибку в зимнем уходе за кожей

Зимой наша кожа находится под особым влиянием холода, ветра и сухого воздуха. Чтобы поддерживать ее красоту в течение сезона, необходимо избегать некоторых распространенных ошибок. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-косметолог Дмитрий Пачкай, передает Day.Az.

"Одна из основных ошибок - использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер уже оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать. Лучше выбирать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения", - начал эксперт.

Он также отметил важность использования солнцезащитных средств.

"Многие полагают, что в зимний период солнечные лучи не являются столь интенсивными, поэтому не обращают должное внимание на защиту от УФ лучей. Однако солнце все еще может наносить вред коже, поэтому необходимо применять средства с достаточным уровнем защиты SPF круглый год", - посоветовал Пачкай.

Косметолог перечислил компоненты, на которые надо обращать внимание при покупке ухаживающего крема и сыворотки.

"В качестве протекторов от мороза и ветра отлично работают такие ингредиенты, как: гиалуроновая кислота, витамин Е, церамиды, аминокислоты и глицерин. Также важно пить достаточное количество воды для поддержания гидратации кожи изнутри", - объяснил врач.