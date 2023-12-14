С каким маникюром и макияжем встречать год Дракона: 5 эффектных комбо от визажиста

Выбирай готовый бьюти-образ для встречи 2024 года!

Мы с трудом можем уследить за сменой трендов: сегодня в моде красные губы и смоки-айс, а завтра уже естественность и нюдовый макияж. Чтобы ты не потерялась в этом многообразии тенденций, мы обратились за помощью к эксперту, которая поделилась готовыми идеями для создания ярких и праздничных образов ко встрече Нового года.

Глиттерный маникюр и сияющий макияж

Новогодние праздники - идеальное время для экспериментов с блестками. Покрась ногти в яркий красный, серебряный или золотой цвет и дополни маникюр глиттером. Блеск также добавь на глаза и скулы. Такой образ отлично подчеркнет праздничную атмосферу и добавит снежного сияния образу.

Красные губы и капельки на ногтях

Если ты предпочитаешь классику, то красные губы, олицетворяющие элегантность и стиль, - точно твой вариант. Для маникюра выбери черный или белый лак и добавь новогодних деталей красного цвета.

Такое сочетание подчеркнет решительность и уверенность в образе. Более того, по прогнозу Pantone, в 2024 году будет популярен оттенок "Чай ройбуш" - плотный красно-коричневый цвет с насыщенными древесными нотами.

Розовый маникюр и золотой макияж

олотой макияж глаз - это классический вариант, который идеально подходит для встречи Нового года. С помощью него можно создать как нежный, так и экстравагантный образ. В основе этого макияжа лежат золотистые оттенки теней, которые наносятся на веко от внутреннего уголка глаза до внешнего края.

Попробуй дополнить образ розовым маникюром. Получится романтичный и нежный образ, который будет гармонично смотреться на праздничных вечерах.

Градиентный маникюр и смоки-айс

2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, и это отличный повод для вдохновения. Попробуй добавить зеленых оттенков в свой праздчниный образ: для основы возьми классический смоки-айс с переходом от светлого тона к темно-зеленому.

Градиентный маникюр отлично дополнит этот образ. С помощью такого макияжа ты создадашь вокруг себя ауру загадочности и притягательности.

Френч и акцент на глазах

Минималистичный маникюр идеально вписывается как в повседневные, так и в вечерние образы. А если ты добавишь на ногти немного глиттера или зеленых оттенков, то только подчеркнешь приближение праздника.