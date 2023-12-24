Косметолог объяснила, почему кремы для тела нельзя наносить на лицо

Средства для ухода за телом нельзя использовать для лица из-за различий в строении кожи. Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" дерматолог-косметолог, директор российского представительства SKINCOUTURE Любовь Столина.

По словам Столиной, на теле кожа плотнее, чем на лице, поэтому кремы для лица будут для нее неэффективны.

"Современные активные субстанции, используемые в косметике для лица, не проникнут настолько же эффективно на уровень глубоких слоев кожи тела. Они скорее останутся на поверхности, так и не выполнив своего назначения", - объяснила косметолог.

Она добавила, что на лице при этом больше сальных желез и применение средств для тела может привести к их закупорке.

"При разработке кремов для лица производители используют субстанции, не обладающие комедогенным действием - не закупоривают поры. Напротив, в составах кремов для тела часто используются ингредиенты, обладающие пленкообразующим действием, которые при нанесении на лицо могут спровоцировать закупорку пор", - предупредила Столина.

Она отметила, что субстанции, подходящие как для лица, так и для тела, существуют - это эксфолиаторы (АНА-кислоты и ретиноиды), увлажняющие комплексы (бета-глюканы, пантенол, гиалуроновая кислота) и масла, являющиеся источниками незаменимых жирных кислот и Омега -3, -6, -9.

В заключение дерматолог посоветовала не применять кремы для тела на лице.

"Существует правило косметологии: все кремы для ухода за кожей лица можно использовать для ухода за телом. Однако кремы для тела лучше оставить только для ухода за кожей тела", - сказала Любовь Столина.