Холодная укладка волос: 7 лайфхаков для идеального результата

"У холодной укладки есть преимуществ - волосы меньше повреждаются, путаются и пушатся. Такой метод позволяет сохранить естественный вид локонов - они будут выглядеть более блестящими и мягкими", - говорит звездный парикмахер Сид Хейс.

"Высокая температура вредна - со временем она ослабляет волосы и делает их ломкими. К тому же безнагревные методы намного дешевле: вам не нужно инвестировать в дорогие девайсы - достаточно обычного носка", - добавляет стилист-парикмахер Мейсон Джош.

Вот какие тонкости, по мнению экспертов, тебя надо взять на вооружение, чтобы обойтись без "горячих" инструментов.

Тщательно расчеши волосы

"Очень важно полностью распутать волосы перед укладкой, - объясняет Сид. - Для этого вам понадобится хорошая щетка". Он советует выбирать инструмент, щетинки которого снабжены бесшовными кончиками и способны гнуться в любую сторону, что сделает процесс расчесывания максимально бережным.

Заплети косы

"Это простой, но эффективный способ создать естественную волну без нагрева. Разделите волосы на две части и заплетите две косички по обеим сторонам шеи, дайте локонам высохнуть. Для получения лучшего результата спите на атласной или шелковой наволочке - это уменьшить пушистость", - советует Сид.

Попробуй "кудрявый метод"

"Начните с мытья и кондиционирования волос, расчешите их, но оставьте максимально влажными. Затем наклоните голову набок и начните поднимать пряди от кончиков к корням выжимающими движениями, пока не избавитесь от воды. Когда локоны высохнут, встряхните их и добавьте немного текстурирующего спрея или сухого шампуня, чтобы придать больше объема", - объясняет суть метода Мейсон.

Используй шелковые бигуди

"Шелк и атлас лучше уменьшают ломкость и устраняют пушистость лучше хлопка и других материалов. У меня было несколько клиенток, которые переключились на шелковые инструменты и заметили реальную разницу", - говорит Мейсон.

Осторожнее с корнями

"Независимо от того, заплетаете ли вы косички или накручиваете волосы на бигуди, не завивайте их слишком близко к корням - это поможет получить более мягкую и естественную волну, и вы не станете похожей на пуделя", - советует Сид.

Не забывай про кончики

"Самая распространенная ошибка при использовании бигуди или обычного носка - не заправлять в них кончики волос. Из-за этого вы получите красивую волну, которая заканчивается странно выглядящим прямым участком", - объясняет Мейсон.

Продолжай практиковаться