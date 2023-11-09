Как ускорить рост ногтей: 8 нюансов, которые ты должна знать

Есть разные причины, по которым может возникнуть желание отрастить длинные ногти. Однако лайфхаки, позволяющие это сделать, будут одинаковыми.

Летом 2022 года, например, в TikTok завирусился необычный лайфхак: пользователи писали, что надо чистить ногти с зубной пастой, и кальций, который в ней содержится, поможет им расти быстрее. Впрочем, очень скоро "взлом" объявили бесполезным дерматологи. Однако есть и полезные хаки, которые тебе стоит использовать для отращивания ногтей - их список мы и собрали в статье.

Регулярно подпиливай ногти

Звучит странно, правда? Но ногти действительно надо подпиливать, чтобы они росли быстрее. Неровный край - это не только эстетическая проблема. Самые мелкие зазубрины, которые ты даже не видишь, могут зацепиться за ткань (например, за простыню ночью) и сломаться.

Используй средство от выпадения волос

Как объясняет дерматолог Ома Агбаи, существуют исследования, которые подтверждают, что безрецептурные средства от выпадения волос с пятипроцентным миноксидилом могут ускорить рост ногтей уже через неделю применения, если наносить его на пластины дважды в день.

Надевай перчатки во время уборки

Лучший способ сохранить здоровье ногтей - это защитить их, когда ты вытираешь пыль, чистишь сантехнику, моешь посуду или работаешь в саду. И не забудь про теплые перчатки зимой - сухая кожа может привести к тому, что пластины станут ломкими.

Используй мягкое мыло для рук

Обрати внимание на состав своего мыла: например, антибактериальные средства могут содержать триклозан, который сушит кожу и ногти. Выбирай увлажняющее мыло - оно не повредит ногтям.

Относись к рукам как к лицу

У тебя ведь ни одно средство для него, верно? Наверняка в ванной есть и гель для умывания, и увлажняющий крем, и скраб - точно такой же набор нужен и рукам. Пилинг необходим им не меньше, чем лбу или носу - отшелушивающие частицы удалят омертвевшие клетки и помогут коже выглядит моложе.

Купи масло для кутикулы

Его использование - чрезвычайно важный шаг, когда речь идет о длине ногтей. Кутикула - это кожа, защищающая пластину, и потому она должна быть здоровой, чтобы ее рост шел нормальными темпами.

Наноси укрепляющий лак

Он очень прост в использовании, но при этом является отличным защитным барьером, предохраняющим ногти от поломки и агрессивного воздействия внешней среды.

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