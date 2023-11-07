7 ноября 2023

7 ноября 2023 16:04

Как быстро убрать мешки под глазами: рецепты лучших домашних компрессов

Мешки и темные круги под глазами кричат окружающим о твоем хроническом недосыпе и постоянных стрессах? Исправляем ситуацию прямо в домашних условиях. Запоминай рецепты средств, которые быстро и эффективно сотрут с лица следы усталости.

Компрессы с липой и ромашкой

Смешай по 1 столовой ложке сухих цветов липы и ромашки и залей их 2 стаканами кипятка. Дай травам настояться 20 минут на водяной бане и процеди получившийся раствор. 

Смочи марлевые салфетки в травяном настое и приложи их к глазам на 15 минут. Компрессы снимут воспаление и уменьшат мешки под глазами.

Березовые примочки

Компрессы из листьев березы хорошо снимают отек с век. Приготовить их в домашних условиях очень просто, особенно если рядом есть лес! Добудь в нем горсть свежих листьев с дерева и залей их 2 стаканами крутого кипятка и дай настояться 20 минут на водяной бане.

Процеди и охлади настой, смочи в нем ватные диски или марлевые салфетки и приложи примочки к глазам.

Источник


Просмотров: 150

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 3 004
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 778
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 9 264
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева