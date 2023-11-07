Как быстро убрать мешки под глазами: рецепты лучших домашних компрессов

Мешки и темные круги под глазами кричат окружающим о твоем хроническом недосыпе и постоянных стрессах? Исправляем ситуацию прямо в домашних условиях. Запоминай рецепты средств, которые быстро и эффективно сотрут с лица следы усталости.

Компрессы с липой и ромашкой

Смешай по 1 столовой ложке сухих цветов липы и ромашки и залей их 2 стаканами кипятка. Дай травам настояться 20 минут на водяной бане и процеди получившийся раствор.

Смочи марлевые салфетки в травяном настое и приложи их к глазам на 15 минут. Компрессы снимут воспаление и уменьшат мешки под глазами.

Березовые примочки

Компрессы из листьев березы хорошо снимают отек с век. Приготовить их в домашних условиях очень просто, особенно если рядом есть лес! Добудь в нем горсть свежих листьев с дерева и залей их 2 стаканами крутого кипятка и дай настояться 20 минут на водяной бане.