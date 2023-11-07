Как усилить зимний уход за губами: это средство уже есть в твоей косметичке — используй его правильно

Если зимой ты активно пользуешься сыворотками и кремами для обновления кожи, попробуй этот лайфхак для сохранения мягкости губ. Вау-эффект гарантирован!

В зимнее время многие женщины включают в свой уход средства на основе кислот. Сейчас, когда солнце не так активно, как весной и летом, кислотами пользоваться максимально безопасно. Они помогают разгладить кожу, уменьшить пигментацию и воспаления, минимизировать морщины.

К тому же некоторые виды кислот улучшают способность кожи к регенерации и увлажнению. И было бы большим упущением не проверить эту способность бьюти-продуктов на самом сухом участке лица - наших губах!

Питание бальзамами и скрабы для удаления омертвевших частиц, конечно, делают свое дело. Но если классический уход тебе не помогает, во время вечерней бьюти-рутины можно нанести на губы капельку сыворотки с кислотами в составе - и обязательно "закрыть" этот слой жирным восстанавливающим кремом.

Такая методика ухода за губами давно и активно рекомендуется дерматологами. Главное - следить за своими ощущениями, чтобы случайно не вызвать аллергическую реакцию.