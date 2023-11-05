Не делай этого с парфюмом: так ты сократишь его стойкость в два раза!

Духи будут звучать дольше и насыщеннее, если ты перестанешь совершать эту ошибку.

Многие женщины машинально наносят любимые духи сначала на пальцы, а потом растирают их на запястьях, шее или за ушами. Казалось бы, такой прием мы неоднократно видели у наших мам и бабушек и даже у героинь кино, при этом парфюмерные эксперты настоятельно советуют нам отказаться от такого способа нанесения.

Почему? По одной из версий, в процессе растирания пальцами повреждаются молекулы аромата, из-за чего не только искажается его первоначальное звучание, но и в разы сокращается стойкость. Вместо этого рекомендуется наносить парфюм на кожу, распыляя его на расстоянии 15-20 сантиметров, либо же создавать в воздухе "ароматное облако", входить в него и пропитываться парфюмом с ног до головы.

К слову, мнения по поводу "вредности" растирания парфюма на коже все же расходятся. По другой версии, молекулы аромата никак не страдают, ведь их просто невозможно "раздавить" руками.

При этом стойкость парфюма при такой технике нанесения действительно сокращается, но дело тут совсем в другом. При растирании духов масла впитываются лучше, а вот спирты, наоборот, испаряются быстрее. Значение имеет и интенсивность втирания: чем сильнее ты будешь это делать, тем только

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