Эти 5 привычек приводят к раннему старению губ: мнение дерматолога

Перешагивая определенный возрастной рубеж, женщины в первую очередь начинают замечать предательские морщинки на лбу и в районе межбровки, не отдавая себе отчет, что наравне с ними стареют и губы. Процесс этот, к слову, вполне естественный, однако его могут ускорить определенные факторы.
Недавно врач-дерматокосметолог Роза Герлиани назвала в беседе с одним из российских изданий распространенные женские привычки, которые заставляют наши губы "съеживаться" и быстрее покрываться морщинками.
В их число вошло курение, провоцирующее мутацию клеток и ускоряющее старение, а также частое облизывание губ, из-за которого образовываются трещины, шелушения и неприятное чувство стянутости.
Губы также подвергаются преждевременному старению, если ты неправильно подбираешь косметику и слишком часто пользуешься помадами, иссушающими тонкую и чувствительную кожу в этой зоне.
Забываешь наносить на губы средства с SPF в теплое время года, а в холодное пренебрегаешь питательными бальзамами на основе масел? Тогда ты тоже совершаешь ошибку и делаешь только губам хуже. Сохранить их молодыми, чувственными и упругими поможет только грамотный уход и отказ от этих вредных привычек.