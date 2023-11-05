5 ноября 2023

5 ноября 2023 15:00

Эти 5 привычек приводят к раннему старению губ: мнение дерматолога

Перешагивая определенный возрастной рубеж, женщины в первую очередь начинают замечать предательские морщинки на лбу и в районе межбровки, не отдавая себе отчет, что наравне с ними стареют и губы. Процесс этот, к слову, вполне естественный, однако его могут ускорить определенные факторы.

Недавно врач-дерматокосметолог Роза Герлиани назвала в беседе с одним из российских изданий распространенные женские привычки, которые заставляют наши губы "съеживаться" и быстрее покрываться морщинками.

В их число вошло курение, провоцирующее мутацию клеток и ускоряющее старение, а также частое облизывание губ, из-за которого образовываются трещины, шелушения и неприятное чувство стянутости.

"Все дело в микробиоте. Соотношение бактерий в ЖКТ может вызывать сухость губ и даже заеды. А вместе со слюной эти бактерии легко попадают на область губ", - пояснила врач.

Губы также подвергаются преждевременному старению, если ты неправильно подбираешь косметику и слишком часто пользуешься помадами, иссушающими тонкую и чувствительную кожу в этой зоне.

Забываешь наносить на губы средства с SPF в теплое время года, а в холодное пренебрегаешь питательными бальзамами на основе масел? Тогда ты тоже совершаешь ошибку и делаешь только губам хуже. Сохранить их молодыми, чувственными и упругими поможет только грамотный уход и отказ от этих вредных привычек.

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