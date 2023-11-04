Как сделать домашние пэды для снятия макияжа: бюджетный аналог мицеллярки

Демакияж - важнейший этап домашнего ухода за лицом, который требует регулярности. Именно поэтому средства для снятия мейкапа и мицеллярная вода заканчиваются быстрее обычных бьюти-средств, при этом стоят совсем недешево.
Сегодня мы подскажем, как сэкономить на этой статье расхода. Запоминай рецепты домашних пэдов для снятия макияжа, которые справляются с поставленной задачей не хуже, чем профессиональные бьюти-продукты.
Как сделать домашние пэды для демакияжа:
- налей в миску 200 мл чистой воды;
- добавь в воду столовую ложку детского шампуня и столько же детского масла для тела;
- залей получившейся жидкостью стопку ватных дисков - делай это в удобной емкости с крышкой;
- дай дискам впитать в себя всю жидкость - бюджетное средство для демакияжа готово!