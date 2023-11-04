4 ноября 2023

4 ноября 2023 15:21

Как сделать домашние пэды для снятия макияжа: бюджетный аналог мицеллярки

Демакияж - важнейший этап домашнего ухода за лицом, который требует регулярности. Именно поэтому средства для снятия мейкапа и мицеллярная вода заканчиваются быстрее обычных бьюти-средств, при этом стоят совсем недешево.

Сегодня мы подскажем, как сэкономить на этой статье расхода. Запоминай рецепты домашних пэдов для снятия макияжа, которые справляются с поставленной задачей не хуже, чем профессиональные бьюти-продукты.

Как сделать домашние пэды для демакияжа:

 
  • налей в миску 200 мл чистой воды;
  • добавь в воду столовую ложку детского шампуня и столько же детского масла для тела;
  • залей получившейся жидкостью стопку ватных дисков - делай это в удобной емкости с крышкой;
  • дай дискам впитать в себя всю жидкость - бюджетное средство для демакияжа готово! 

Источник


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 2 957
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 733
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 9 220
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева