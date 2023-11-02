5 тайных точек: как работает этот азиатский массаж против морщин и отеков

Эта хитрая техника нанесения крема помогает азиаткам выглядеть гораздо моложе своих лет!
Секрет молодости азиатских женщин кроется не столько в отличной генетике, сколько в регулярном и последовательном уходе за лицом.
Даже тоник для лица и тот они наносят по особой технике, то же самое касается и крема. Чтобы разгладить морщины и разогнать отеки азиатки используют особую схему распределения крема по 5 зеркальным точкам на лице. Делимся пошаговой инструкцией!
Как проводить азиатский массаж по 5 точкам:
- нанеси по 1 капле увлажняющего крема на одной половине лица у уголка губ, крыла носа, во внутреннем уголке глаза, у основания брови и на лбу;
- симметрично нанеси капли крема и на второй половине лица;
- начни распределять крем с точек у уголков губ: вмассируй продукт круговыми движениями в сами точки, а потом пальцами уведи его в стороны;
- все то же самое повтори с точками у крыльев носа, внутреннего уголка глаза, основания бровей и на лбу;
- в качестве финального штриха вбей крем в кожу похлопывающими движениями, используя подушечки пальцев - вот и весь массаж!