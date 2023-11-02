5 тайных точек: как работает этот азиатский массаж против морщин и отеков

Эта хитрая техника нанесения крема помогает азиаткам выглядеть гораздо моложе своих лет!

Секрет молодости азиатских женщин кроется не столько в отличной генетике, сколько в регулярном и последовательном уходе за лицом.

Даже тоник для лица и тот они наносят по особой технике, то же самое касается и крема. Чтобы разгладить морщины и разогнать отеки азиатки используют особую схему распределения крема по 5 зеркальным точкам на лице. Делимся пошаговой инструкцией!