49-летняя популярная актриса раскрыла секреты красоты

Популярная американская актриса Элизабет Бэнкс раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий материал публикует издание Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 49-летней знаменитости, прежде она не прибегала к инъекционным косметологическим процедурам. "И это потому, что моя самооценка очень высока. Я стараюсь сосредоточиться на своей уверенности, а не на том, как выгляжу", - пояснила звезда.

Артистка уточнила, что для ухода за кожей применяет комплексный подход, уделяя особое внимание этапу увлажнения. Бэнкс рассказала, что пьет большое количество воды, следит за качеством сна, питанием и физическими нагрузками. "Я действительно пришла к пониманию того, что уход за внешностью идет в первую очередь изнутри", - добавила она.