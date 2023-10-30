Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

Существует большое количество видов пигментных пятен - от веснушек до лентиго, рассказала медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова. Разные способы борьбы с ними врач-косметолог, дерматолог перечислила в комментарии для "Ленты.ру", передает Day.Az.

Антимирова обратила внимание, что бороться с пигментными пятнами сложно, а в некоторых случаях процедуры имеют краткосрочный характер. Например, вывести веснушки можно только в осенне-зимний период, когда активность солнца минимальна, ведь веснушки - это реакция кожи на накопленный ультрафиолет, объяснила косметолог.

Удалить веснушки можно с помощью световых методик, поверхностных химических пилингов. Также применяют шлифовку неаблятивным лазером в осенне-зимний период.

Лазерную шлифовку также используют для удаления возрастных пигментных пятен - лентиго, продолжила косметолог. В основном пятна появляются у пожилых людей на открытых участках тела, часто - на лице. Как правило, лентиго выглядят как крупные темные-коричневые пятна. Опасность лентиго в том, что пятна могут расти не только в ширину, но и в высоту и при этом перерождаться в злокачественное образование, предупредила собеседница "Ленты.ру".

Возрастные пигментные пятна можно удалить и с помощью фотоомоложения и пилингов.

Также к косметологам часто обращаются просьбой избавить от гиперпигментации, возникающей после ожогов, акне, продолжила Антимирова. В этом случае помогают легкие и лазерные пилинги, чистки с дерматокосметикой, вакуумные чистки с применением кислот.

Более сложные случаи представляют пациенты с хлоазмой, отметила эксперт. Данный вид пигментации возникает из-за нарушений гормонального фона и сбоев в работе щитовидной железы, при аутоиммунных заболеваниях и нехватке витаминов, пояснила врач.

Бороться с этим косметическим недостатком нужно после консультации с гинекологом и эндокринологом, предупредила Антимирова.

Напоследок косметолог добавила, что сложно удалить родимые пятна. Если же они расположены в области жизненно важных органов и крупных кровеносных сосудов, то делать это и вовсе опасно. Косметологи берутся за удаление родимых пятен только после тщательной диагностики кожи, оценки рисков и консультации с онкологом, подвела итог Антимирова.