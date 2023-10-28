28 октября 2023

28 октября 2023 12:55

Назвали самый модный цвет волос на осень

Топ-стилист, партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал самый модный цвет волос на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания "Леди Mail.ru", передает Day.Az.

Речь идет об окрашивании "шоколадный шелк", который представляет собой темный оттенок с едва заметными золотистыми отливами. По словам эксперта, к данному цвету особенно рекомендуется присмотреться девушкам с карими глазами. "Окрашивание точно украсит обладательниц теплого цветотипа, а также он будет одинаково интересно выглядеть как на светлой, так и темной коже", - объяснил Рокицкий.

Кроме того, специалист отметил, что "шоколадный шелк" подойдет обладательницам поврежденных от предыдущих процедур окрашивания волос. Собеседник издания пояснил, что преображение в упомянутый цвет не так агрессивно воздействует на пряди и придает образу, в целом, естественности.


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