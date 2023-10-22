Многие женщины используют тональный крем неправильно — из-за этой ошибки быстрее появляются морщины

Тональный крем - основное средство для макияжа, и в большинстве случаев без него не обойтись. Однако нельзя наносить средство на всю область лица: особенно, если ты используешь флюид с матовым эффектом.

Практически в каждом случае макияж начинается с этапа нанесения тонального крема. Многие привыкли наносить средство на все части лица и шеи - включая нежную область вокруг глаз.

Конечно, веки нуждаются с тональном креме не меньше, чем всё остальное лицо, особенно при наличии темных кругов под глазами. Но если ты пользуешься средством для макияжа с матирующим эффектом, всё-таки лучше соблюдать разграничение зон и использовать в области глаз другие продукты.

Тональный крем с матирующим эффектом позволяет поддерживать свежесть тона на протяжении всего дня. Однако в первую очередь такое средство предназначено для жирного и комбинированного типов кожи. В связи с этим оно обладает подсушивающим эффектом - небольшим, но достаточно агрессивным в случае использования на нежной коже век.

Кожа в области век очень тонкая и чувствительная, поэтому нуждается в более интенсивном уходе и применении отдельных бьюти-средств. Активное использование матирующего тонального крема в этой зоне приводит к обезвоживанию кожи и появлению более выраженных "гусиных лапок".

Кстати, с возрастом от матирующих тональных флюидов лучше отказаться вообще, ведь они могут подчеркивать морщины и сухость зрелой кожи. Лучше регулировать состояние лица на этапе ухода: или убирать излишки жирного блеска матирующими салфетками, только в тех зонах, где это действительно необходимо.

Источник