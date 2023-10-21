Семь бед — один ответ: признаки того, что тебе нужно использовать сыворотку для кожи головы

Путь к здоровым и роскошно выглядящим волосам начинается с ухода за кожей головы, но, увы, об этом многие забывают.

Последние годы в индустрии красоты всё чаще говорят о скинификации волос - таком же комплексном подходе к уходу за кожей головы, какой мы обычно используем, когда речь идет о лице. Сыворотки - неотъемлемая часть такой бьюти-рутины, и каждый месяц бренды выпускают новые формулы. Но как понять, нужен ли тебе этот продукт?

Зачем нужна сыворотка для кожи головы?

На протяжении веков для ухода за кожей головы женщины использовали масла - кокосовое, оливковое, конопляное и другие. Сыворотка создана для тех же целей, но у нее есть одно важное преимущество - ее молекулы меньше, и они легко проникают в кожу. В зависимости от состава сыворотка может увлажнять дерму, стимулировать работу волосяных фолликулов и рост волос, бороться с перхотью или удалять скопления омертвевших клеток и себума.

В каких случаях нужна сыворотка для кожи головы?

Когда твои волосы становятся тоньше

Как объясняет трихолог и стилистка по прическам Шан Кристен, истончение волос может быть связано с изменением баланса гормонов, стрессом или просто недостаточно частым мытьем головы. Но какой бы не была причина, истончение говорит о том, что кожа нуждается в дополнительном уходе - лучше всего для этого подойдет сыворотка для роста волос.

Если твоя кожа сухая или шелушится

Перхоть, которая появляется из-за себорейного дерматита, требует специального шампуня, однако белые хлопья могут появляться также из-за сухости и шелушения кожи. Тем, кто имеет дело с этой проблемой, поможет увлажняющая сыворотка с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота и пептиды.

Твои поры забиты

Ты наверняка не раз и не два слышала о закупорке пор, однако в этих случаях всегда речь шла о лице. Однако кожа головы не так уж от нее отличается и тоже подвергается опасности - там скапливаются себум, остатки средств для укладки и пыль.

Заметить сальные пробки на голове сложнее - увидеть их мешают волосы. Дерматолог Рашель Кокран Гатерс советует рассмотреть выпавший волосок - если возле его основания ты увидишь налет, то, скорее всего, поры нуждаются в чистке. Для этого тебе нужна сыворотка с отшелушивающими ингредиентами: AHA и BHA кислотами.

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