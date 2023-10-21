21 октября 2023

21 октября 2023 11:00

3 главных правила идеальных бровей: твоя простая бьюти-памятка для домашнего макияжа

Рисовать красивые брови еще никогда не было так просто!

Мы не устанем повторять, что брови являются главным акцентом на лице, поэтому об их идеальном состоянии нужно заботиться в первую очередь. Чаще всего даже неудачную форму арок можно скорректировать с помощью грамотного макияжа. Базовых правил в нем всего 3, так что освоить их сможет любая. Лови нашу простейшую памятку!

Основные правила идеальных бровей:

Основание и кончик брови должны лежать на одной линии. Чтобы соблюсти симметрию, в начале макияжа можешь приложить к арке карандаш и сделать себе пометки - так ты точно не выйдешь за нужные границы. Если ты сильно уведешь концы бровей вниз, то добьешься эффекта грустного взгляда.

Верхняя и нижняя линии бровей должны быть строго параллельными. Так ты получишь максимальную четкость и выразительность взгляда.

Делай основание самой светлой частью брови. Если ты затемнишь эту область или добавишь ей графичности, то лицо будет казаться грубым.

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