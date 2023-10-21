3 главных правила идеальных бровей: твоя простая бьюти-памятка для домашнего макияжа

Рисовать красивые брови еще никогда не было так просто!

Мы не устанем повторять, что брови являются главным акцентом на лице, поэтому об их идеальном состоянии нужно заботиться в первую очередь. Чаще всего даже неудачную форму арок можно скорректировать с помощью грамотного макияжа. Базовых правил в нем всего 3, так что освоить их сможет любая. Лови нашу простейшую памятку!

Основные правила идеальных бровей: