20 октября 2023

20 октября 2023 11:11

Парикмахер назвала способ скрыть отросшие корни окрашенных волос

Парикмахер и колорист Ханна Ривас назвала прически, которые способны скрыть отросшие корни окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

В первую очередь специалистка посоветовала присмотреться к объемным кудрям и укладкам, подразумевающим нарочитую небрежность. Вдобавок она обратила внимание на зачесанные назад прямые пряди. "Разделите волосы на ровный пробор, затем зачешите их назад. После этого зафиксируйте их заколками", - объяснила Ривас.

Среди прочего эксперт отметила голландские косы (плетение из трех прядей, в которое добавляются дополнительные пряди снизу из основной массы волос) и применение различных аксессуаров, в частности шарфов и бандан.

Lenta.ru


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