Как понять, что духи тебе не идут: 5 «кричащих» признаков

Рассказываем о веских поводах сменить парфюм на другой!

Парфюм - важная деталь, которая должна служить гармоничным продолжением образа в целом. Иногда именно запах может притягивать к тебе внимание окружающих или, наоборот, отпугивать их. Мы также неосознанно запоминаем других людей именно по аромату их духов и вырабатываем по этому принципу стойкие ассоциации с ними.

Иногда парфюм может нравиться нам на других или приятно пахнуть при покупке, но при этом оказаться совсем неподходящим в носке конкретно для тебя. Вот 5 главных признаков, по которым ты определишь, что точно пользуешься не своим ароматом.

Ты чувствуешь его на себе

В идеале где-то через полчаса после нанесения ты не должна улавливать парфюм на себе - это верный признак того, что ты по-настоящему сроднилась с ароматом. Если же ты будешь ощущать на себе духи в течение дня, то очень скоро от них утомишься. Идеальный вариант - когда аромат лишь отдаленно напоминает о себе при движении, но при этом его прекрасно слышат окружающие.

Ты чихаешь

Такая реакция на новые духи обычно говорит об аллергии на какой-то из компонентов композиции. Откажись от такого парфюма, чтобы не раздражать собственный организм. На такие жертвы придется пойти, даже если он тебе очень приятен.

У тебя болит голова

Иногда головные боли могут быть следствием неправильно подобранного парфюма! Мигрени могут возникать из-за непереносимости определенных компонентов духов или слишком насыщенной композиции.

Кстати, в осенне-зимний период лучше на наносить духи на вещи из шерсти. Они хранят запахи аж до следующей стирки, рискуя также вызывать боли в твоей голове.

Ты обнаружила раздражение на коже

Покраснение, раздражение и зуд в месте нанесения духов также говорят об аллергической реакции. Чтобы не испытывать дискомфорта в носке и не мучить организм, лучше подобрать менее раздражающую композицию, с которой ты будешь жить в полной гармонии.

Парфюм плохо звучит на коже

Аромат - вещь индивидуальная, а его приятное звучание на блоттере в магазине или других людях еще не обещает вам мирного существования вместе. При смешении с твоей кожей парфюм может ощущаться совсем иначе, и это нормально. Чтобы не допустить промашки, при покупке всегда распыляй аромат на тело и давай ему время на раскрытие. Если он продолжит нравится тебе и через полчаса, смело бери его в коллекцию.

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