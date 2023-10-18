Что нужно сделать за 10 минут до начала маникюра, чтобы сохранить молодость и красоту рук

По статистике миллионы женщин каждые 3-4 недели делают маникюр с гель-лаком или гелевый маникюр, наращивание и другие виды стойкого покрытия. Всё это позволяет сохранять аккуратный вид ногтей. Но незаметно, раз за разом, влияет на состояние кожи рук.

Многие женщины уже не могут представить, как жить без маникюра с гель-лаком. Этот способ настолько удобный и практичный, что стал основой нашей бьюти-рутины: иногда более важной, чем регулярная стрижка или поход к мастеру из любой другой области.

Стойкий маникюр имеет массу весомых преимуществ. Однако не стоит забывать и о его недостатках, главным из которых является обязательное использование ультрафиолетовых ламп для просушки ногтей.

Как известно, ультрафиолетовые лучи обладают агрессивным воздействием на кожу и считаются одним из провокаторов развития онкологических заболеваний. К тому же УФ-излучение разрушает белковые структуры в кожных покровах, что приводит к преждевременному старению: к появлению сухости, морщин и гиперпигментации на руках.

Бьюти-эксперты рекомендуют защищать кожу от влияния голубого света маникюрных ламп. Для этого можно пользоваться специальными белыми перчатками без пальцев - их можно найти на любом маркетплейсе, по весьма доступной цене.

А еще можно подготовить руки к маникюру и заранее, минимум за 10-15 минут до воздействия лампы, нанести на кожу солнцезащитный крем.

Кстати, чтобы минимизировать контакт с ногтями можешь взять SPF-крем с собой и попросить мастера нанести его на разрешенные зоны рук. За время, пока будет проводиться снятие старого покрытия и гигиеническая обработка ногтей, средство успеет впитаться в кожу и обеспечит полноценную защиту в период работы с УФ-лампой.

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