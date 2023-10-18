Врач назвала семь ошибок, которые приводят к старению губ после 30 лет

Врач-дерматокосметолог Роза Герлиани рассказала в разговоре с "Газетой.Ru" о семи ошибках, которые приводят к старению губ после 30 лет, передает Day.Az.

Первой причиной Герлиани назвала облизывание губ. По словам специалиста, подобная привычка может вызывать шелушения, трещины и чувство стянутости.

"Все дело в микробиоте. Соотношение бактерий в ЖКТ может вызывать сухость губ и даже хейлит (заеды). А вместе со слюной эти бактерии легко попадают на область губ", - объяснила дерматокосметолог.

Также вызывать старение может неправильный макияж и неправильно подобранная косметика. К примеру, стойкие помады часто оказывают иссушающий эффект на кожу губ.

Герлиани посоветовала наносить на кожу губ средства с SPF в летнее время и на отдыхе в теплых краях, так как ультрафиолет губительно воздействует на коллаген и эластин в коже. Врач отметила, что из-за этого образуются преждевременные морщины и проявляется фотостарение.

Герлиани добавила, что обветривание губ в осенне-зимний период - тоже один из факторов их раннего старения. Поэтому важно использовать питательные бальзамы с плотной текстурой и маслами в составе, чтобы защитить кожу от холода и ветра в осенне-зимний период.

Герлиани отметила, что стоит избавиться от вредных привычек, чтобы сохранить молодость кожи губ.

"Как бы банально ни звучало, но курение провоцирует преждевременное увядание кожи и образование морщин в области губ. Все дело в никотине и смолах, которые содержит табачный дым. Попадая в организм, токсины трансформируются в свободные радикалы, провоцируют мутацию клеток и способствуют их старению", - поделилась врач.

Последней причиной преждевременного старения губ Герлиани назвала отсутствие эксфолиации. Он порекомендовала отшелушивать губы с помощью скрабов.

"Это активизирует питание и обменные процессы в коже, улучшает текстуру и цвет губ", - заключила дерматокосметолог.