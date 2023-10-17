Трихолог дала советы по уходу за волосами осенью

Трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова в разговоре с "Газетой.Ru" дала четыре совета по уходу за волосами осенью, передает Day.Az.

"Чтобы дополнительно не травмировать волосы, важно их тщательно высушивать перед выходом на улицу. Когда волос влажный, он более уязвим перед низкими температурами и ветром. Поэтому от летней привычки досушивать волосы на улице стоит отказаться в холодное время года", - заверила Хохлова.

Она также порекомендовала заменить средства по уходу за волосами с поверхностно-активными веществами (ПАВ) на более щадящие. По словам медика, лучше использовать продукты, у которых показатель pH близок к естественному уровню pH кожи головы ― от 4,5 до 5,5. Трихолог заметила, что осенью также особенно актуальны пилинговые процедуры, которые гарантируют глубокое очищение кожи головы. Хохлова уточнила, что для этого можно воспользоваться услугами трихолога или воспользоваться шампунями для глубокого очищения.

"Осенью волосы нуждаются в более интенсивном питании и увлажнении, поскольку количестве негативных факторов возрастает. В их числе холод, дождь, ветер и отопление в помещениях. Такие контрасты температур и влажности ― стресс для волос. Снизить его помогают средства, которые создают защитную пленку на поверхности волоса", - резюмировала медик.