Парикмахер назвала способы избежать электризации волос

Стилист-парикмахер Станислава Милосская назвала россиянкам действенные способы, которые помогают избежать электризации волос из-за шапки. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий приводит портал "Городовой".

В первую очередь специалистка напомнила о важности использования кондиционера, который способен защитить структуру прядей от холода и других неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, эксперт порекомендовала еженедельно наносить питательную маску.

При этом оперативно решить проблему, по словам Милосской, поможет антистатик для волос. "Распылите немного средства на расческу и пройдитесь по всей длине. А еще старайтесь увлажнять помещения, в которых находитесь. Норма влажности для холодного времени года - 30-45 процентов, для теплого - 30-60 процентов", - уточнила она.