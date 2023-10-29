Парикмахер назвала портящую внешний вид женщины популярную прическу

Парикмахер Стеф (фамилия неизвестна), проживающая в Массачусетсе, США, назвала портящую внешний вид женщины популярную прическу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az.

По ее мнению, челка-шторка подходит далеко не всем. Данный элемент стрижки будет плохо смотреться с длинными прядями из-за трудностей в укладке. Кроме того, к подобной прическе не стоит прибегать обладательницам густых и волнистых волос.

Также специалистка посоветовала отказаться от челки-шторки девушкам с жирным типом кожи. "Если у вас жирная кожа, то будьте готовы к тому, что волосы будут постоянно касаться вашего лица", - предупредила она.