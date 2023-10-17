Сухость вместо увлажнения: какое уходовое средство неправильно работает в сезон отопления

С наступлением отопительного периода кожа становится более сухой и стянутой. Многие женщины стараются решить эту проблему при помощи популярного косметического средства - и даже не подозревают, что таким образом лишь усиливают дискомфорт и шелушения.

Сезон холодов не обходится без усиленного ухода за кожей. Именно сейчас особым спросом начинают пользоваться питательные бальзамы для губ и густые кремы для тела - хотя в другие периоды года мы вечно о них забываем.

Еще одно бьюти-средство, спрос на которое возникает ближе к наступлению зимы - термальная вода. На самом деле в холодный период года многие используют увлажняющие мисты чаще, чем летом, ведь именно сейчас из-за перепадов температуры кожа кажется стянутой и более сухой, чем прежде.

Однако термальная вода - не лучший выбор для осенне-зимнего ухода за лицом. При частом использовании вместо обещанной свежести и увлажнения она наоборот лишает кожу живительной влаги. Всё потому, что в составе термальной воды содержатся соли и минералы, поэтому когда капли средства высыхают на лице, они вытягивают из кожи влагу.