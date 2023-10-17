17 октября 2023

17 октября 2023 10:55

Сухость вместо увлажнения: какое уходовое средство неправильно работает в сезон отопления

С наступлением отопительного периода кожа становится более сухой и стянутой. Многие женщины стараются решить эту проблему при помощи популярного косметического средства - и даже не подозревают, что таким образом лишь усиливают дискомфорт и шелушения. 

Сезон холодов не обходится без усиленного ухода за кожей. Именно сейчас особым спросом начинают пользоваться питательные бальзамы для губ и густые кремы для тела - хотя в другие периоды года мы вечно о них забываем.

Еще одно бьюти-средство, спрос на которое возникает ближе к наступлению зимы - термальная вода. На самом деле в холодный период года многие используют увлажняющие мисты чаще, чем летом, ведь именно сейчас из-за перепадов температуры кожа кажется стянутой и более сухой, чем прежде. 

Однако термальная вода - не лучший выбор для осенне-зимнего ухода за лицом. При частом использовании вместо обещанной свежести и увлажнения она наоборот лишает кожу живительной влаги. Всё потому, что в составе термальной воды содержатся соли и минералы, поэтому когда капли средства высыхают на лице, они вытягивают из кожи влагу. 

В надежде избавиться от внезапно появившейся стянутости ты можешь снова и снова наносить спрей на лицо - даже не подозревая, что таким образом провоцируешь состояние обезвоженности.
 
Конечно, полностью вычеркивать термальную воду из ухода не стоит, ведь такие побочки возникают только при частом использовании средства. Возьми за правило наносить термальную воду максимум 1-2 раза в день - например, заменяя ей тоник по утрам или используя вечером, чтобы немного освежить тон лица. Не стоит хранить флакон с термальной водой у рабочего компьютера или постоянно носить его в сумочке. Благодаря этому можно избежать бьюти-соблазна - и снизить негативное воздействие солей и минералов на кожу.
 
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