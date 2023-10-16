Стилист перечислил действенные способы отрастить волосы

Стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам действенные способы, которые помогают отрастить волосы. Как передает Day.Az, соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение "Ленты.ру" в понедельник, 16 октября.

В первую очередь эксперт рассказал, что одной из самых распространенных причин замедления роста волос является нехватка витаминов. "Обратите внимание на продукты питания с высоким содержанием витаминов А, Е, С, РР и витаминные группы В. Подключите рекомендованные врачом-трихологом бады. Включите в свой рацион коллаген", - посоветовал собеседник издания.

"Обратите также внимание на расчески и дальнейшую укладку с помощью них. Отдайте предпочтение расческам из натуральных материалов. Также не пренебрегайте салонными процедурами и уходами за здоровьем кожи головы, пилингами, массажем, дарсонвализацией и фототерапией", - продолжил он.

Помимо этого, специалист напомнил о важности использования качественных шампуней и несмываемых лосьонов, рекомендованных докторами. "Подключайте эндокринолога для выравнивания гормонального фона, который также влияет на скорость роста и качество волос. Волосы сильно зависят от гормонального состояния организма и напрямую реагируют замедлением роста", - добавил он.

В заключение мужчина посоветовал улучшить кровообращение головы с помощью плазмотерапии, способной укрепить и подпитать пряди.