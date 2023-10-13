13 октября 2023

13 октября 2023 19:00

Чистый маникюр для осени: 5 идей нейл-дизайнов для любительниц белого лака

Чистый маникюр для осени: 5 идей нейл-дизайнов для любительниц белого лака

Белый маникюр предпочитают делать перфекционистки - или любительницы ярких нестандартных оттенков. Конечно, чистый белый лак нельзя отнести к выгодным оттенкам для рук, ведь он может подчеркнуть несовершенства кожи или ногтевой пластины. При этом он идеально подходит для художественной росписи ногтей - а в сочетании с другими элементами нейл-дизайна превращает маникюр в настоящее произведение искусства.   

Угловой френч

Французский маникюр является самым главным способом использования белого лака. Вместо классического френча можно сделать угловой вариант - и выделить под белый цвет большую площадь ногтей.  

Воздушный маникюр  

Полупрозрачный невесомый маникюр помогает достичь эффекта здоровых ногтей, который в тренде весь 2023 год - и вряд ли собирается покидать список главных нейл-тенденций.   

Жемчужные ногти  

Жемчужная втирка для ногтей на пике моды, она способна подарить маникюру совершенно иное звучание! С ее помощью монотонный белый лак обретает волшебное сияние, в котором можно увидеть отблески всех цветов радуги. 

Уютная роспись 

Осенью без узоров на ногтях никуда! Обычно маникюр с цветочной росписью выполняется в ярких природных оттенках. Но белый лак тоже может стать основой для творчества - если хочется получить более нежный и деликатный вариант.   

В крапинку  

Белый лак становится намного гармоничнее, когда на его фоне появляются даже крохотные акценты. Если не хочется тратить время на сложный дизайн, советуем сразу выбрать переходный вариант: например, с эффектом перепелиного яйца или золотистыми частицами в составе. 

thevoicemag.ru


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