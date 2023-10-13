Как продлить лето: лучшие бронзеры для создания отдохнувшего вида

Снаступлением холодного сезона кожа неизбежно становится более бледной и тусклой. Решать эту проблему стоит комплексно: использовать средства с кислотами, питать и увлажнять ее, а также делать правильный макияж, который придаст лицу здоровый цвет и сияние. Именно поэтому осенью и зимой просто не обойтись без бронзера. Рассказываем, как выбрать идеальное средство, а также о том, как правильно его использовать, чтобы получить естественный и эффектный макияж.

Осенью с бронзером стоит быть аккуратнее: если летом мы наносили его практически на все лицо, чтобы создать эффект загорелой кожи, в холодное время года такой макияж едва ли будет смотреться гармонично. Оттенок стоит подбирать по такому же принципу, как и оттенок румян: обладательницам теплого подтона кожи подойдут золотисто-коричневые оттенки, а холодного - скорее напоминающие кофе с молоком. Бронзеры бывают матовыми и сияющими. Если решите сделать выбор в пользу вторых, выбирайте продукты с наиболее мелким шиммером: так сияние будет естественным и деликатным.

Наносить бронзер лучше большой пушистой кистью - она позволит тщательно растушевать продукт и обеспечит максимально натуральный эффект. Бронзером можно подчеркнуть скулы и линию подбородка, добавить немного на переносицу и верхнюю часть лба по линии роста волос. Он не только придаст лицу здоровый, отдохнувший вид, но и красиво подчеркнет его черты и сделает рельеф более заметным. Наносите бронзер каждый день в паре с тушью и блеском для губ или попробуйте примерить популярный сейчас макияж "пряная тыква".

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