5 признаков того, что ваш уход вам не подходит

Современная бьюти-индустрия ежедневно балует нас новинками и соблазнительными баночками - признаться, даже нам нелегко устоять перед покупкой нового крема или маски на пробу. К сожалению, кожа не всегда разделяет наш восторг и порой может ответить неожиданной реакцией даже на самые проверенные и хваленые бьюти-продукты.

Прежде всего, эксперты рекомендуют всегда выбирать уход по типу своей кожи. Спонтанная эмоциональная покупка по рекомендации любимого блогера (или просто потому, что баночка красивая) может, в лучшем случае, стать пустой тратой денег, а в худшем - причиной появления нежелательных симптомов на лице, лечение которых потребует дополнительных инвестиций. Однако даже если вы четко следуете этому правилу - это не всегда гарант того, что продукт вам подойдет. Индивидуальная непереносимость, смена сезонов и текущее состояние кожи по ряду возможных причин (например, ее обезвоженность или повышенная чувствительность) - факторы, на которые также следует обращать внимание при подборе средств для ухода. При этом понять, что уход вам не подходит, не всегда можно с первого дня применения: иногда реакция кожи (причем, необязательно такая явная, как высыпания) может последовать спустя некоторое время после регулярного использования продукта. Как в таком случае вовремя определить, что уход вам не подходит? Раскрываем 5 наиболее явных признаков.

Самые очевидные и явные признаки, конечно, появление высыпаний. Да, они могут быть следствием совершенно других более глобальных проблем. Попробуйте на время исключить новый продукт из ухода: если высыпания уменьшатся и начнут проходить, продукт лучше заменить. В любом случае, акне не стоит лечить самостоятельно - лучше обратиться ко врачу и дерматологу и сдать анализы, чтобы определить корень проблемы.

Ощущение стянутости после нанесения продукта. Если продукт сушит вашу кожу, это сигнал о том, что он вам не проходит. Возможно, средство содержит спирт, или много воды, которая быстро испаряется с поверхности кожи, и мало увлажняющих масел.

Зуд, покраснения, жжение, дискомфорт, отек и другие очевидные проявления аллергической реакции. Следует умыться холодной водой, нанести на кожу пантенол и выпить антигистаминный препарат. Если состояние кожи не улучшится в течение 24 часов, лучше обратиться ко врачу. И, конечно, поменять средство. Жжение и покраснения также может быть реакцией кожи на агрессивные кислоты. Если у вас чувствительная кожа, лучше выбирать специальные средства.

Черные точки, комедоны и закупоренные поры. Вероятно, средство содержит силиконы, минеральные масла и другие ингредиенты, забивающие поры. При выборе средства лучше отдать предпочтение некомедоногенным продуктам.

Средство скатывается (если это, конечно, не пилинг-скатка), оставляет на лице пленку или плохо впитывается. Это не всегда признак плохого средства - возможно, оно просто не рассчитано под ваш тип кожи. Вероятно, крем слишком плотный, и вам подойдут более легкие текстуры.

thesymbol.ru