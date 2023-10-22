Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Редакторы журнала Glamour совместно с парикмахерами раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению специалистов, к этому процессу необходимо прибегать, когда волосы сильно загрязнены. "Мыть голову следует только тогда, когда она действительно грязная. Это лучшее правило, которому нужно следовать", - заявил колорист Поль Лабрек.

В то же время необходимо учитывать тип своих волос, считает стилист и представитель бренда L'Oréal Professionnel Мин Ким. Так, тонкие пряди нужно их мыть через день или каждые три дня. "Кожное сало, вырабатываемое кожей головы, может легко утяжелять тонкие волосы", - объяснил эксперт.

Что касается густых или сухих волос, то их можно мыть раз в неделю. "Такие волосы не жирнеют быстро, а частое мытье может лишить натуральных масел, делая их еще более сухими", - уточнил Ким.

В завершение креативный директор марки Aveda Рене Кадар посоветовал людям с окрашенными локонами прибегать к их очищению раз в две недели, а освежать кожу головы с помощью специальных сывороток один раз в семь дней. Собеседник издания отметил, что шампунь быстро вымывает краситель из прядей, поэтому к мытью лучше прибегать как можно реже.