Врач-косметолог рассказала, как подтянуть овал лица без операции

Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица без хирургического вмешательства. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК "А1 Эстетик" Анна Смитнева, передает Day.Az.

"Современные аппаратные методики научились продлевать молодость, не прибегая к радикальным мерам. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица за счет воздействия на подкожно-жировой слой фокусированных ультразвуковых волн высокой частоты. Технология давно любима пациентами и такие аппараты как Ulthera, Ultraformer или Ucos Hifu есть во многих клиниках крупных городов России", - объяснила она.

По словам врача, несмотря на то, что аппаратная процедура не заменит хирургическую операцию, с ее помощью можно избавиться от малярных мешков и брылей, устранить второй подбородок, уплотнить и подтянуть кожу.

"SMAS-лифтинг или технология HIFU обладает достаточной доказательной базой, позволяющей говорить о возможности проведения процедур ультразвукового омоложения с высокой степенью результативности. Процедура уменьшает площадь и объем "проблемных зон" и при этом не сопровождается болью и не имеет реабилитационного периода", - уточнила она.

Анна Смитнева добавила, что результат после процедуры будет заметен сразу и будет нарастать в течение полугода.

"Разумеется, для выраженного эффекта и максимального результата одной процедуры SMAS-лифтинга недостаточно. Необходим комплексный подход - это и инъекционные и уходовые процедуры", - предупредила врач.