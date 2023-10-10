10 октября 2023

10 октября 2023 10:45

Что такое макси-каре и почему вам стоит примерить его этой осенью

Эльза Хоск

Боб - самая главная стрижка этого сезона. Причем классическое каре уже давно не интересует стилистов по волосам: они продолжают изобретать все новые и новые формы. Только за последний месяц на модной арене появились баббл-каре, "текстурное" каре и еще несколько стильных форм короткой стрижки, которые обожают звездные модницы и инфлюенсеры. На очереди еще одна трендовая разновидность стрижки - макси-каре. Она станет идеальным выбором для тех, кто хочет сменить имидж, но на самые короткие варианты модной стрижки пока не готов. 

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Из названия не сложно догадаться, что от других разновидностей каре эту стрижку отличает длина. Это так называемое "каре на грани", когда еще буквально пару сантиметров, и стрижка вовсе перестает быть каре, поскольку волосы становятся слишком длинными. Впрочем, длина до основания шеи - это единственное обязательное условие, которое необходимо соблюдать. Во всем остальном - полная свобода. Вы можете экспериментировать с каскадом, добавить челку или лесенку у лица. "Слои" стрижки могут иметь резкие переходы, а могут быть совсем незаметными и формировать дополнительный объем - все зависит от ваших предпочтений. 

Укладывать макси-каре можно разными способами: в первую очередь это зависит от того, какую вы выбрали форму. Если все волосы в вашей стрижке одной длины, им понадобится средство для прикорневого объема, потому что без него они моментально "приклеятся" к голове и будут выглядеть грязными, даже если вы только что помыли голову. Каскадные варианты мы советуем укладывать при помощи фена и щетки браш, стайлера или бигуди "липучек": они придадут дополнительный объем и позволят подчеркнуть текстуру волос. Особенно, если вы добавите немного специального средства для укладки. 

thesymbol.ru


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