Что такое макси-каре и почему вам стоит примерить его этой осенью

Боб - самая главная стрижка этого сезона. Причем классическое каре уже давно не интересует стилистов по волосам: они продолжают изобретать все новые и новые формы. Только за последний месяц на модной арене появились баббл-каре, "текстурное" каре и еще несколько стильных форм короткой стрижки, которые обожают звездные модницы и инфлюенсеры. На очереди еще одна трендовая разновидность стрижки - макси-каре. Она станет идеальным выбором для тех, кто хочет сменить имидж, но на самые короткие варианты модной стрижки пока не готов.

Из названия не сложно догадаться, что от других разновидностей каре эту стрижку отличает длина. Это так называемое "каре на грани", когда еще буквально пару сантиметров, и стрижка вовсе перестает быть каре, поскольку волосы становятся слишком длинными. Впрочем, длина до основания шеи - это единственное обязательное условие, которое необходимо соблюдать. Во всем остальном - полная свобода. Вы можете экспериментировать с каскадом, добавить челку или лесенку у лица. "Слои" стрижки могут иметь резкие переходы, а могут быть совсем незаметными и формировать дополнительный объем - все зависит от ваших предпочтений.

Укладывать макси-каре можно разными способами: в первую очередь это зависит от того, какую вы выбрали форму. Если все волосы в вашей стрижке одной длины, им понадобится средство для прикорневого объема, потому что без него они моментально "приклеятся" к голове и будут выглядеть грязными, даже если вы только что помыли голову. Каскадные варианты мы советуем укладывать при помощи фена и щетки браш, стайлера или бигуди "липучек": они придадут дополнительный объем и позволят подчеркнуть текстуру волос. Особенно, если вы добавите немного специального средства для укладки.

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