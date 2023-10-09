Ободки-пружинки из 2000-х вернулись

На днях завершился сезон Недель моды, и теперь мы абсолютно точно знаем, что мы будем носить в сезоне весна-лето 2024. Впрочем, некоторые тренды не терпится примерить уже сейчас. И если в случае с одеждой это может быть несколько проблематично (сезон сандалий, к сожалению, безвозвратно ушел), то свежие бьюти-тенденции однозначно можно внедрить в образы, не дожидаясь весны. Например, "невидимый" контуринг с показа Prada займет у вас всего пару минут, а трендовая прическа и того меньше. А все потому, что самым модным аксессуаром для волос в грядущем сезоне станет ободок-пружинка из нулевых.

В конце 90-х и в нулевых этот аксессуар точно был у каждой уважающей себя модницы. Такой ободок не только хорошо держал волосы, но и служил абсолютно универсальным дополнением к любому образу, ведь часто подбирался под цвет волос. В последние годы мы нередко видели ободок-пружинку на одной из главных поклонниц стиля Y2K Белле Хадид, однако даже ее статуса тредсеттера оказалось недостаточно, чтобы вернуть ему былую популярность. Впрочем, в следующем сезоне все обещает измениться, ведь теперь металлические ободки оказались на подиуме. Золотые "пружинки" украсили прически моделей на шоу Givenchy и на удивление гармонично дополнили самые разные образы: от строгих костюмов до вечерних платьев.

У этой тенденции есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, аксессуар очень прост в использовании. В отличие от трендовых кос, которые еще нужно уметь красиво заплести, прическу с ободком сможет сделать каждый. Его можно носить с распущенными волосами, чтобы убрать мешающиеся пряди от лица, или дополнять им разнообразные хвосты и пучки. Во-вторых, даже если ободок-пружинка не завалялся у вас дома еще с нулевых, его покупка не потребует больших финансовых вложений. И наконец, он просто абсолютно универсален, и здорово впишется в самые разные луки, особенно, если вы подберете аксессуар в цвет волос. Так что предлагаем не дожидаться наступления нового весенне-летнего сезона и начинать носить модный ободок уже сейчас.

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