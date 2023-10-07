7 октября 2023

7 октября 2023 15:19

Как определить настоящий возраст своей кожи: щипковый тест на 10 секунд

Этот косвенный признак укажет на уровень эстрогенов, которые отвечают за нашу молодость и красоту!

Иногда так сложно подобрать уходовую косметику! Увлажнение, питание, антиэйдж... Мы всегда повторяем, что нужно ориентировать за состояние кожи, а не на цифры в паспорте, и сегодня хотим поделиться подсказкой: рассказать, как понять, что пора присмотреться к антивозрастным тоникам, сывороткам и кремам.

В этом нам поможет простой щипковый тест! Как его провести? Ущипни себя за тыльную сторону ладони, подержи так кожу пару секунд и посмотри, как быстро разгладится складка кожи.

Как оценить результаты теста:

  • до 30 лет  складка не должна формироваться вообще
  • в возрасте 30-40 лет складка расправляется менее чем за 5 секунд
  • в возрасте 40-50 лет - за 5-8 секунд
  • в возрасте старше 50 лет складка видна более 8 секунд


Тест помогает без анализа определить уровень эстрогенов, которые неизбежно влияют на состояние кожи, ведь именно от них зависит выработка коллагена и эластина.

После 40 лет уровень эстрогенов в организме женщин естественным образом снижается, из-за кожа становится менее упругой. Если же тест показал, что уровень эластина не соответствует твоему реальному возрасту, присмотрись к косметике с пометкой "антиэйдж". Подключить в этом случае можно и БАДы, но только после консультации терапевта!

Источник


Просмотров: 113

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 2 664
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 454
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 8 940
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева