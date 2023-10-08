Какие цвета лучше носить, если у тебя зеленые глаза: советы стилистов

В зеленых глазах что-то особенное! Может, дело в их редкости? Зеленые глаза имеют только 2% людей в мире, и если ты одна из избранных, тебе не помешает знать, какие цвета одежды будут смотреться с этим оттенком лучше всего.

Красный и его варианты

Красный находится прямо напротив зеленого на цветовом круге Иттена, что делает эти два цвета комплементарными. "Они создают идеальный контраст, который очень выгодно подчеркивает зеленые глаза", - говорит стилистка Элизабет Косич.

Красный кажется тебе слишком смелый? Стилистка Сара Робертс советует обратить внимание на глубокие тона, которые позволят не выходить из зоны комфорта. "Винный или бордовый будут отлично смотреться с зелеными глазами, сделав их еще привлекательнее", - считает Сара.

Всё еще чрезмерно смело? Стилистка Нина Варгас напоминает, что тебе не обязательно носить красную одежду - начни с украшений или помады, а потом уже переходи к предметам гардероба.

Зеленый

Конечно, это совет капитана Очевидности, и носить зеленый - это явно напрашивающийся выбор. Однако Косич напоминает, что именно такое простое решение - отличный способ сделать зеленые глаза выразительнее.

По мнению стилистки и визажистки Эйми Карр, женщинам с теплым подтоном кожи и зелеными глазами лучше всего обратить внимание на землистые цвета - например, оливковый или зелено-коричневый. Если твой подтон холодный, то присмотрись к изумрудному и бутылочно-зеленому.

Не знаешь свой оттенок? Беспроигрышным вариантом станут бирюзовый и мятно-зеленый: по мнению сестер Кортни и Линдси Глассер, владеющих собственным интернет-бутиком одежды, эти цвета универсальны и отлично подчеркивают красоту зеленых глаз.

Розовое золото

Зеленые глаза часто имеют вкрапления других оттенков - например, орехового, золотого или коричневого, и подчеркнуть такие нотки - отличное решение. По мнению Варгас, это проще всего сделать при помощи розового золота: "Красный подтон этого цвета позволяет зеленым глазам мерцать", - говорит Нина. Стилистка считает розовое золото универсальным - подходящим и для повседневных, и для вечерних образов, а начинать эксперименты она советует с теней для век или эффектных аксессуаров.

Белый

Белый цвет многие не любят просто потому, что он легко пачкается, однако если у тебя зеленые глаза, то этим минусом белых вещей можно пренебречь. "Этот нейтральный, простой и чистый цвет позволяет сделать акцент на зеленых глазах - ничто не будет от них отвлекать. В случае с такими глазами меньше значит больше: они сами по себе - мощное заявление, которое белые вещи только усиливают", - говорит Косич.

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