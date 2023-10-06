Укладка Присциллы: самый стильный вид причесок для этой осени и зимы

Фильм "Присцилла" оброс множеством скандалов задолго до назначения даты премьеры. Наследники Элвиса Пресли запретили использовать песни музыканта в ленте и назвали ее сюжет лживым. Тем временем сама Присцилла публично поддерживает премьеру - и говорит, что рада показу правдивой истории ее жизни.

Фильм выйдет в прокат в начале ноября, недавно в Сети появился полноценный трейлер байопика. Вполне вероятно, что лента станет самым ожидаемым кинособытием конца года - и будет выдвинута на множество наград. А прямо сейчас уже можно смело прогнозировать влияние "Присциллы" на бьюти-тренды.

На недавней Неделе моды в Париже пышную укладку в стиле Присциллы Пресли демонстрировала Кендалл Дженнер. А несколько месяцев назад образ, вдохновленный юной женой Элвиса, в новом клипе примерила ретро-дива Лана Дель Рей.

Укладкой Присциллы можно назвать общее направление причесок, которые были в моде в 1960-1970 годах. Их главной фишкой всегда является высокий начес. Его можно сочетать и с волнистыми локонами, и с прямыми волосами, а также адаптировать под собранные прически с пучками.

Более расслабленной вариацией укладки Присциллы, подходящей на каждый день, можно назвать распущенные прически с использованием аксессуаров в ретро-тематике. Повязки, платки, массивные заколки создают настроение красивой эпохи - и в большинстве случаев вполне уместно выглядят на фоне современного гардероба.

thevoicemag.ru