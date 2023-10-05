Чем осенний блонд отличается от летнего?

Если ты красишься в светлые оттенки или время от времени делаешь балаяж, то наверняка не пропускаешь тонирование. Эта процедура позволяет освежить цвет волос, а проводить ее нужно примерно один раз в 6-8 недель.

Скорее всего при каждом сеансе тонирования ты получаешь примерно одинаковый результат, так как при процедуре используется один и тот же ранее выбранный оттенок. Однако колористы советуют не бояться легких экспериментов, вроде отступления на парочку подтонов - особенно в период смены времен года.

Разберемся на наглядных примерах. В летнее время мы обычно выбираем более чистые и светлые оттенки с бликами, которые создают ощущение классического калифорнийского блонда с выгоревшими от солнца прядями. Однако осенью лучше присмотреться к более спокойным оттенкам: со светло-русыми переходами или теплым пшеничным отливом.

Конечно, разделение на летний и осенний блонд - вещь довольно условная, всё зависит только от твоих желаний и представлений. Тем не менее в большинстве случаев летний вариант блонда выглядит довольно контрастно, а также требует поддержки образа как минимум подходящим макияжем. Оттенки из осенней гаммы более нейтральны и хорошо соседствуют с любыми цветами одежды. А еще они менее чувствительны к лицу без макияжа - хотя, конечно, подходящая косметика еще никогда и никому не мешала.

thevoicemag.ru