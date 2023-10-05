Тупой срез: 6 вариантов трендовой стрижки осени на разную длину

Все новое - хорошо забытое старое! Это правило особенно актуально, когда речь заходит о трендах, ведь они постоянно возвращаются к нам из прошлого, пусть и в немного усовершенствованном виде.

Мы уже довольно хорошо знакомы со стрижками с ровным срезом, но сегодня они опять забрались в модные хит-парады.

Прическа не предполагает строгого ограничения по длине: это может быть как совсем короткий вариант, так и боб-каре или даже удлиненное до уровня чуть ниже плеч. При этом фишка в укладке такой стрижки для всех общая: концы должны оставаться идеально прямыми, а пробор располагаться ровно посередине.

Чтобы добиться эффекта острого, словно лезвие бритвы, среза, соблюдай несколько важных правил. Перед укладкой подготовь волосы с помощью бальзама или мусса, которые напитают пряди и удержат в них влагу.

Следом прямо на мокрых волосах сделай резкий пробор по центру и оставляй его нетронутым до окончания сушки и выпрямления. На финальном этапе распыли на расческу немного лака для волос и проведи ей по кончикам. Так ты закрепишь результат и пригладишь все выбивающиеся из общего ряда волоски.

thevoicemag.ru