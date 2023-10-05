«Революция естественной красоты»: как Памела Андерсон отказалась от макияжа и почему это важно

Недели моды давно перестали быть событием, важным исключительно для дизайнеров. Дважды в год четыре модные столицы становятся точками притяжения мировых селебрити: от супермоделей до голливудских звезд. И каждый гость Недели моды стремится удивить своим внешним видом. Достаточно вспомнить полностью покрытую алыми кристаллами Swarovski Doja Cat на прошлогоднем показе Schiaparelli - ее образ еще долго обсуждали едва ли не с большим интересом, чем саму коллекцию модного Дома. В этом модном сезоне главной звездой парижской Недели моды стала Памела Андерсон, и причиной тому стал ее макияж, а точнее - полное его отсутствие.

56-летняя звезда "Спасателей Малибу" отметилась среди зрителей сразу нескольких модных шоу - The Row, Isabel Marant и Vivienne Westwood - и на каждом из них появилась совершенно без косметики. Казалось бы, отказ от макияжа - тенденция не новая, да и тренд на естественность с нами уже не первый сезон, но все же решение Памелы стало поводом для активного обсуждения. Все-таки Неделя моды остается местом, куда селебрити приезжают с целой командой стилистов и визажистов, чья задача сделать все, чтобы их подопечные безупречно выглядели не только на самих шоу, но и (что, пожалуй, даже важнее) на фотографиях. Именно поэтому среди всех этих безупречных лиц и выверенных ракурсов, расслабленный и естественный образ Памелы выглядел настоящим бунтом.

О своем решении отказаться от гламурного амплуа Памела Андерсон рассказала в августе в интервью американскому Elle. По ее словам, в самом начале карьеры у нее не было собственного представления о том, как она должна выглядеть, а потому она просто делала то, что ей говорили ее агент и стилисты на съемках. Сейчас, когда в этом нет необходимости, актриса, глядя на то, как все вокруг увлечены макияжем, просто решила "плыть против течения". Свой новый образ звезда называет "свободным, веселым и немного бунтарским" и наслаждается возможностью просто быть собой. Есть у решения Памелы и еще одна весьма трагичная причина: в 2019 году от рака груди скончалась ее визажист Алексис Фогель, с которой они работали на протяжении всей ее карьеры. "Она была лучшей. После смерти Алексис я почувствовала, что без нее мне просто лучше не краситься", - поделилась Андерсон.

Помимо негативных комментариев, которыми, впрочем, всегда сопровождается любой отказ женщин соответствовать общепринятым стандартам, новый образ Памелы получил активную поддержку в сети. Джейми Ли Кертис опубликовала в своем аккаунте снимок Андерсон с подписью "Революция естественной красоты началась!".

И все же, почему банальный отказ от использования косметики воспринимается как бунт и вызов? А все потому что, несмотря на мнимый "триумф" инклюзивности, строгие требования к внешности женщин никуда не ушли. На подиумах снова царит культ худобы, тысячи зрителей фильма "Барби" в попытках походить на "идеальную" куклу бегут на инъекции ботокса и даже фотографии легендарной четверки супермоделей не могут оказаться на глянцевой обложке, не подвергнувшись основательной ретуши. В этих условиях решение отказаться от своего былого образа секс-символа и просто быть собой действительно требует определенной смелости. И нам остается только порадоваться, что у Памелы Андерсон эта смелость нашлась.

thesymbol.ru