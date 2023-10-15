Врач-косметолог рассказала, как избавиться от рубцов и шрамов

Процедура микроигольчатого радиочастотного омоложения или игольчатый RF-лифтинг хорошо справляется с рубцами и шрамами, в том числе с последствиями акне. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК "А1 Эстетик" Татьяна Макарова.

"Процедура микроигольчатого и электродного RF-лифтинга доказала свою эффективность в борьбе с рубцами, шрамами и постакне. С ее помощью также можно заметно улучшить рельеф и качество кожи тела, избавиться от растяжек и целлюлита", - рассказала врач.

По словам косметолога, процедура стимулирует выработку собственного коллагена и запускает механизм обновления клеток кожи.

"Для процедуры микроигольчатого RF-лифтинга предназначена индивидуальная насадка с изолированными позолоченными микроиглами. Механизм действия такой: микроиглы проникают на определенную глубину кожи, которую выбирает врач в зависимости от проблемы, с которой предстоит бороться, на кончиках игл подается ток высокой частоты, который приводит к стимуляции клеток. В результате восстанавливается выработка коллагена и эластина, кожа становится более упругой и подтянутой", - объяснила Макарова.

Врач предупредила, что перед процедурой важно пройти консультацию специалиста, а также обращать внимания на аппарат, на котором проводится манипуляция.

"Разумеется, любая аппаратная процедура действенна только в профессиональных руках косметолога и при использовании качественного оборудования, прошедшего сертификацию и клинические испытания. Пациентам с рубцами и шрамами я бы посоветовала делать процедуру на аппарате DeAge-EX DUAL, а людям с выраженной подкожно-жировой клетчаткой или излишками жирового слоя - на аппарате Morpheus", - добавила доктор.